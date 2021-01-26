EKPSS tercih taban puanları 2021! ÖSYM EKPSS lisans, önlisans, ortaöğretim atama taban puanları 2021

2021 EKPSS sınav sonuçları açıklanınca, EKPSS taban puanlarına yönelik araştırmalar arttı. EKPSS tercih işlemlerini 13-19 Ocak 2021 tarihlerinde tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrendi. ÖSYM tarafından ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak yerleştirilecek. Puanı eşit olan adayların aynı kadroyu tercih etmeleri durumunda diploma tarihine göre önce mezun olan, mezun tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan tercih edilecek. EKPSS lisans, önlisans, ortaöğretim atama taban puanları 2021…

EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır, diyerek tercihlerin açıklandığını duyurdu. Tercih sonuçlarına göre yerleştirilecek adaylar EKPSS taban puanları için araştırma yapmaya başladı. Lisans, önlisans, ortaöğretim EKPSS atama taban puanları 2021…

2021 EKPSS taban puanları açıklandı

EKPSS taban puanları merak ediliyordu, lisans, önlisans ve ortaöğretim EKPSS taban puanları açıklandı.

LİSANS EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖNLİSANS EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ORTAÖĞRETİM EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

EKPSS Sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

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