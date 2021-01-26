EKPSS tercih sonuçları açıklandı! 2021 Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları…

2021 EKPSS tercih sonuçları merak ediliyordu. 2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. EKPSS kura tercih sonuçları 2021…

2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı. 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI



SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

