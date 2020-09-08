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EKPSS tarihi yeniden belirlenecek! EKPSS ne zaman olacak, tarih belli mi?

08 Eylül 2020 Salı - 17:37 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 17:37

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. Peki, EKPSS ne zaman 2020?


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması  planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19  Bilimsel Danışma Kurulu"nun  sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM  Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı  belirtildi.

Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların  müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı  kaydedildi.

2020 Yılı EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktı. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktı. 

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