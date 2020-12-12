12 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 1.28 EURO 9,5120 -0.84
USD 7,8500 -0.51 ALTIN 463,750 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

12 Aralık 2020 Cumartesi - 10:17 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 10:17

Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Memur olmak isteyen binlerce kişi, 15 Kasım'da sona eren EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...


ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Sınavı 15 Kasım'da yapıldı. Kamuda çalışmak ve devlet kurumlarında memur olmak isteyen engelli vatandaşların katıldığı EKPSS ile ilgili adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...
 
 
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları, 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
 
EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME
 
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak
 
 

ETİKETLER

EKPSS sonuçları EKPSS 2020 ÖSYM EKPSS sonuçları açıklandı mı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.