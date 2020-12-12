EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Sınavı 15 Kasım'da yapıldı. Kamuda çalışmak ve devlet kurumlarında memur olmak isteyen engelli vatandaşların katıldığı EKPSS ile ilgili adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları, 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak