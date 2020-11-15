EKPSS saat kaçta bitecek? EKPSS'den en erken kaçta çıkılır?

EKPSS sınavına kısa bir süre kala adaylar, EKPSS için sınav merkezlerine gelmeye başladı. EKPSS sınavının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, 2020 EKPSS sınavı kaç dakika? EKPSS sınavı saat kaçta bitecek? EKPSS ilk kaç dakikada çıkmak yasak? EKPSS sınavından en erken kaçta çıkılır? İşte EKPSS sınavına ilişkin detaylar...
EKPSS KAÇTA BİTECEK?
EKPSS'ye girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 10.15'te başlayacak. EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.
Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacak.