EKPSS ne zaman olacak? Engelli KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gündemde yer alınca, corona virüsü nedeniyle ertelenen EKPSS hakkındaki aramalar da arttı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Temmuz ayı içinde yaptığı açıklamada, EKPSS için geç başvuru alınacağını belirtmişti. Peki, EKPSS geç başvuru tarihi belli oldu mu? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 8 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaparak "Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik. Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacak" demişti.

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM takvimi ile birlikte belli oldu. EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2020 Yılı EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi ise 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.