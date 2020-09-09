EKPSS ne zaman? EKPSS ertelendi mi, iptal mi edildi? ÖSYM sınav takvimi!

Engelli KPSS ne zaman 2020? EKPSS iptal mi? soruları ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından soruluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Peki, EKPSS ne zaman? EKPSS ne zamana ertelendi?

ÖSYM milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan EKPSS’nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 sınav tarihi

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.

ÖSYM’nin konu hakkında yaptığı resmi açıklama şöyle;

‘’Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı ‘’COVİS-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.’’

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıklaması doğrultusunda, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım 2020 olacağı bildirildi.