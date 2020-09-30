EKPSS ne zaman? EKPSS 2020 sınavı hangi tarihe ertelendi, belli mi?

EKPSS hakkında merak edilenler arttı. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması beklenen sınav koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti, şimdi gözler yeni tarihe çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS 2020 sınav tarihi ne zaman, EKPSS hangi tarihe ertelen soruna yanıt arıyor. İşte EKPSS 2020 hakkındaki son haberler…

EKPSS hazırlıklarına devam eden adaylar, ileri bir tarihe ertelenmesine kararı verilen EKPSS süreci ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. 2 yılda bir düzenlenen EKPSS tarihine ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Yaklaşık 85 bin kişi, EKPSS ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS sınav tarihi belli mi?

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denildi.

EKPSS için yeni bir açıklama henüz gelmedi, dolayısıyla sınavın ne zaman yapılacağı belli değil.

EKPSS ŞARTLARI

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans, düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.