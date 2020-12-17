EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS taban puanları ve kadro kılavuzu yayınlandı mı?

2020 EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra memur adayları EKPSS kadro ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. EKPSS sonuçları ve kuraya göre yapılacak tercih işlemleri için, osym.gov.tr adresinde açık kadrolar ve taban puanlarını içeren bir kılavuz yayımlanacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri tamamlanacak.

EKPSS 2020 sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından EKPSS atama puanları sınava giriş yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih kuralarının çekilmesi ile devam edecek. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından taban puanlarını ve kadroları belirten kılavuz da yayınlanacak.

EKPSS SONUÇLARINI SORGULAMA

Memur statüsünde engelli personel istihdamı için gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına göre kura tercihleri başlayacak. Yayımlanan kılavuzda yer alan kadro ve taban puanı bilgilerine göre tercih işlemleri ile devam edecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda, adaylar için sınav ve sonrası süreç için detaylar yer alıyor.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TABAN PUANLARI 2020

EKPSS taban puanları henüz açıklanmadı. Puanların ve kadroların sonuçların açıklanmasının ardından açıklanacak.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri de henüz belli değil. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.