EKPSS sonuçları açıklandı, gözler tercihlere ve atamalara çevrildi. Sınav sonuçlarına göre tercih yapıp atanacak olan adaylar, EKPSS atamaları ne zaman? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) EKPSS sonuçlarının erişime açıldığını duyurmasının ardından kamu personeli olarak çalışmak isteyenler, tercihlerin ne zaman yapılacağını, atama tarihinin belli olup olmadığına yönelik araştırmalarını hızlandı.

EKPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 EKPSS tercih takvimi henüz belli değil. Haftaya tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin de belli olması bekleniyor.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemlerine kadar tüm ayrıntılara yer verilecek.

Tercihlerin alınacağı tarih ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

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2020 EKPSS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2020 taban puanları henüz açıklanmadı.

LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ÖN LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ORTAÖĞRETİM-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR