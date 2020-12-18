EKPSS atama puanları 2020 açıklandı mı? EKPSS’de kaç puanla atanılır, 60, 70, 75, 80 puan alanlar memur olarak nereye yerleşebilir?

EKPSS sonuçları erişime açılınca, puanlar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden görüntülendi. Aldıkları puanla tercih yapacak engelli memur adayları, nerelere atanacaklarını araştırmaya başladı. EKPSS puanıyla atanıp atanmayacağını merak eden öğrenciler kaç puanla atanılır, EKPSS’de 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye atama yapılır, sorularına yanıt arıyor.

EKPSS’de 97 bin 646 aday memur olabilmek için ter döktü. ÖSYM dün EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Sonuçların erişime açılmasıyla puanını öğrenen nereye atabileceğini merak edip araştırmalara başladı.

EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS puanıyla atanacak memur kadroları ve taban puanları henüz açıklanmadı. Atamanın olabilmesi için kılavuzun yayımlanması gerekiyor.

MEMUR OLARK ATANMAK İÇİN EKPSS KAÇ PUAN ALINMALI?

EKPSS 60, 70, 80 puan alan adayların ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda kadroları ve taban puanlarını incelemeleri gerekiyor. EKPSS atamaları, açıklanan illere ve kadrolara göre değişkenlik göstermektedir. Kılavuz da henüz yayınlanmadığı için 2020 atama puanları belli değil, ancak 2019 atama puanları şöyleydi:

LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ÖN LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ORTAÖĞRETİM-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ATANILMASI İÇİN TERCİH KILAVUZU BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı) belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya tercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasının yapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

EKPSS YERLEŞTİRİLME SÜRECİ

EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

Kura İle Yerleştirmenin Yapılması

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.