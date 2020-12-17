EKPSS açıklandı mı? EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

'EKPSS sınavı açıklandı mı?' sorusu adaylar tararfından merak ediliyor. ÖSYM, 15 Kasım'da gerçekleştirilen EKPSS sınavı ile ilgili adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? EKPSS saat kaçta açıklanacak? İşte EKPSS ile ilgili detaylar...

ÖSYM tarafından 15 Kasım'da gerçekleştirilen EKPSS sınavı için sonuçlar bekleniyor. ÖSYM sınav takviminde EKPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? EKPSS saat kaçta açıklanacak? İşte EKPSS ile ilgili detaylar...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınavı ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 17 Aralık yani bugün açıklanacak.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından EKPSS sonuçlarının gün içerisinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor. Adaylar sonuçlar açıklandığı andan itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.