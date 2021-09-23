EKPSS 2022 başvuru tarihi belli mi, EKPSS ne zaman?

2022 EKPSS sınavı ve başvuru tarihi yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Memur olmaya uygun engelli raporuna sahip vatandaşlar devlet bünyesinin çalışanı olmak için 2 yılda bir yapılan 2022 EKPSS sınavını bekliyor. Peki, EKPSS 2022 ne zaman, başvuru tarihi belli mi?
EKPSS 2022 BAŞVURU TARİHİ VE SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?
EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.
BU SENE EKPSS VAR MI?
EKPSS 2 yılda bir uygulanan EKPSS en son 2020'de uygulandığından 2022 yılında EKPSS uygulanacak.