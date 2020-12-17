EKPSS 2020 sonuçları açıklandı! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS sonuçları açıklandı. 15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamadan erişime açıldı. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu;
97.646 adayın başvurduğu ve
15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir
Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum