EKPSS 2020 sonuçları açıklandı! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuç sorgulama ekranı!

2020-EKPSS sonuçları açıklandı.15 Kasım'da gerçekleştirilen EKPSS sınavı ile ilgili merak edilen haber ÖSYM başkanı tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

EKPSS sonuçları açıklandı. 15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamadan erişime açıldı. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu;

97.646 adayın başvurduğu ve

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir

Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum