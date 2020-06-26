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Ekonomiye ilişkin "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlansı

AA |  26 Haziran 2020 Cuma - 7:15 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 7:15

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kanunla diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve  iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim  Şirketi de yararlanacak.
 
Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu'na  göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu'na  tabi olmayacak.
 
Kanunla, bu yıl meydana gelen ve 9 ili etkileyen 4 depremden zarar  gören afetzedelere yardım edilebilecek.
 
Bu kapsamda Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve  Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı, Erzurum'un Çat ilçesini etkileyen 4  depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta  hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek  sağlanmasına imkan tanınacak.
 
"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen  Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"a  yapılan eklemeyle, yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında  olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli  çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya  bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek.
 
Söz konusu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık  alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek. Kısa süreli  çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenecek.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu  sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman  ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel  tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe  Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç  ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.
 
 Kanunla, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek  Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"a geçici madde eklendi. Buna  göre, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları  üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların  kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargıya açılmış  davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda;  taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş  kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.
 
Bankalar ve müşteriler arasında dijital sözleşme dönemi
 
Bankacılık Kanunu'nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin  bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli de söz konusu kanunla  düzenlendi.
 
 Sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli  olarak ya da mesafeli olsun olmasın, kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini  belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden  gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer  yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülecek.
 
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri  arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacak.
 
Bu düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki  "sözleşme şartları" hükmüne de eklenecek.
 
Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi  kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge  ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de  kullanılabilmesinin önü açıldı.
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde  yer alması gereken asgari konular ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler,  kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenecek.
 
Abonelik sözleşmeleri elektronik yöntemle de iptal edilebilecek
 
Kanunla Elektronik Haberleşme Kanunu'nda da düzenleme yapıldı. Buna  göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti  sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Sözleşme, yazılı  olarak veya elektronik ortamda kurulacak.
 
Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin  kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde, kurum tarafından belirlenecek  yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından  belirlenecek.
 
Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin  yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de  talebini iletebilecek.
 
Çek Kanunu'nda düzenleme
 
Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen  kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen  kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödemek zorunda olacak.
 
 Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay  arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün  sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.
 
İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek  bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti  üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.
 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki  düzenlemeye göre, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile  müşterileri arasındaki sözleşme, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının  kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun,  yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik  haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına  imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek. Buna ilişkin usul  ve esaslar, kurul tarafından belirlenecek.
 
Kaçak tütüne ceza 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek
 
Kanun'a göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine  kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş  olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya  ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.
 
Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde  bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1  Temmuz 2021 olacak.
 
Kanunla, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve bağlı ortaklıklarında Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulacak.
 
 KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının her düzeydeki yöneticisi, iç  kontrol sisteminin etkin şekilde oluşturulmasından ve uygulanmasından, yönetim  kurulları da gözetiminden ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.
 
İç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirlenen  faaliyetleri kapsayacak. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılacak. Yapıları  ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle KİT ve bağlı ortaklıklarında iç  denetçi istihdam edilecek.
İç denetçiler, gerekli şartları taşıyanlar arasından yönetim kurulu  tarafından atanacak, aynı usulle görevden alınacak. İç denetçiler, kanunda  belirtilen görevleri İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen kamu iç denetim  standartlarına uygun şekilde yerine getirecek.
 
  
 İç denetçilerde aranacak şartlar
 
 
KİT ve bağlı ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda Devlet  Memurları Kanunu'nda belirtilen şartlar aranacak. İç denetçiler, mali ve sosyal  haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine  denk olacak.
 
 Gerekli şartları yerine getirerek iç denetçi olarak görevli  bulunanlardan anılan ilgili karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde istihdam edildikleri  teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine, iç denetçi kadrolarına  atanacak.
 
Sertifika şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek 2 yıl  içinde sertifika sahibi olmak üzere iç denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar,  en geç 31 Aralık 2021'e kadar olmak üzere belirtilen sürede gerekli  sertifikalardan birine sahip olmaları halinde, istihdam edildikleri teşebbüs veya  bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi kadrolarına atanacak.
 
 Bir başka düzenlemeyle Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Sermaye  Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.
 
Buna göre, çerçeve sözleşme, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim  araçlarının kullanılmasıyla mesafeli olarak ya da bankanın belirlediği bilişim  veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri  kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde  düzenlenecek.
 
  
 Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yatırım  kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler de  aynı şekilde düzenlendi. Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler  saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında  potansiyel müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin  dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması sağlanacak.
 
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklikle de bu sözleşmelerin uzaktan  iletişim araçlarıyla da kurulabilmesi kolaylaştırıldı.
 
İçişleri Bakanlığının kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres  bilgilerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy  yönetim şirketleriyle, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme  hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilmesi amaçlandı.
 
 Görevden alınan üst düzey kamu yöneticilere kadro düzenlemesi
 
Kanun ile kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro,  pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona  ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi.
 
Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili,  ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına  ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına  atanabilecek.
 
 Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları  dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.
 
 Müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarının tercihinde ise  atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde  bulundurularak takdir edilecek.
 
Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar, üst yöneticileri  tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi  hizmetlerde görevlendirilecek.
 
Kanunla, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan  yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya  pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor. 
 
Görevden alınan il valileri, "vali-mülkiye başmüfettişi" kadrolarına  atanacak
 
Dahiliye Memurları Kanunu'nda yer alan, vilayet teşkilatındaki derece  ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu  yöneticileri arasında yer alan il valileri görevden alınması halinde,  kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara  atanacak.
 
 Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya  görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait  ödemelerden yararlanacak.
 
    Daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları itibarıyla elde  ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları durumumda da  ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.
 
    Müşavir, danışman kadro veya pozisyonlarına, bakanlıkların merkez  teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın,  bu kadro ya da pozisyonlara denk kabul edilen 1. dereceli bakanlık müşaviri  kadrosuna ait mali, sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik ve diğer özlük  haklarından yararlanacak.
 
İki yıl süreyle daha önceki görevine ait ödemelerden yararlanacaklar
 
    375 sayılı KHK'ye eklenen geçici maddeye göre, ek göstergesi 6400 ve  daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve  görevlerinden 9 Temmuz 2018'den sonra alınmış veya görevi sona ermiş kamu  görevlileri, talepleri üzerine, önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu  kuruma, kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir ya da danışman kadro yahut  pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.
 
    Bu kişilerden en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz  2018'den maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde görevden alınan veya  görev süresi sona eren kamu görevlileri, görevden alınarak ya da görevlerinin  sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları  kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödemelerden 2 yıl  yararlanacak.
 
    Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin  soruşturması sonucunda görevden alınan veya görevleri sona erenler, bu  düzenlemelerden yararlanamayacak.
 
    Kanunla birlikte kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer  kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için  düzenleme yapılacak.
 
  
 

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