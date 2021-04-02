02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 0.10 EURO 9,5580 -0.34
USD 8,1000 -0.07 ALTIN 451,460 0.11 BIST 1428 0.10 EURO 9,5660 -0.26 USD 8,0980 -0.10 ALTIN 451,820 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu

02 Nisan 2021 Cuma - 16:11 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:21

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
 

ETİKETLER

Ekonomi kanun teklifi TBMM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.