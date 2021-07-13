13 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.347 -0.75 EURO 10,1880 -0.64
USD 8,6170 -0.21 ALTIN 501,040 -0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi!

13 Temmuz 2021 Salı - 21:51 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 21:55

AK Parti milletvekillerinin sunduğu ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
 

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye  ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul  edildi.

Teklife göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari  ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

 Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez  teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23  Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan  protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak  çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni  veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti  hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret  alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak  hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme  yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören  vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile  ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak  kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli  uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak  çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak  üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona  eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ÜYE HAKKI KALDIRILIYOR

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik  bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın yönetime seçilme  açısından eşit olması amaçlanıyor.

 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler  ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında  yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve  kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az  olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki  düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı  kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer  uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda  yüzde 45'i geçemeyecek.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı  sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı  süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren  3 yıl uzatılacak.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Kurul  başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle,  görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki  soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev  alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla  ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada  raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı  yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan  yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili  soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev  alamayacak.

Gümrük Kanunu'nda yapılan değişiklikle yükümlülerin, ticaret  politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük  kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin  geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük  fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve  ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi  amaçlanıyor.

 

ETİKETLER

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun teklif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.