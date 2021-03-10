Ekonomik Reform Paketi ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı!

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Ekonomik Reform Paketi'nde. Özellikle iş dünyasının merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi ile ilgili gözler açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekonomik Reform Paketi'nde kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikalarının yanı sıra yeni reformların uygulanacağına yönelik beklentiler de yer alacak. Peki, Ekonomik Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik Reform Paketi'nde neler olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Ekonomik Reform Paketi ile ilgili detaylar...

İş dünyasının gözü bu hafta açıklanacak Ekonomik Reform Paketi'nde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında duyurmuştu. Yeni pakette kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikalarının yanı sıra reform niteliği taşıyan yeni politikalar yer alacak. Peki, Ekonomik Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik Reform Paketi'nde neler olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Ekonomik Reform Paketi ile ilgili tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Ekonomik Reform Paketi'ni açıklayacak. Gözler kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrilirken, kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor.

EKONOMİK REFORM PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin 12 Mart Cuma Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul 'da Haliç Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak paketin, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor. Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendiriliyor.

EKONOMİK REFORM PAKETİ'NDE NELER OLACAK?

Uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye davet edecek olan Erdoğan’ın açıklayacağı pakette mali disipline öncelik verilecek. Kamuda tasarruf vurgusunun ön plana çıktığı pakete göre başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları, mecburi haller ve öncelikli projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapamayacak.

ÖZEL OLARAK İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi, açıklanıyor. İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalar ışığında açıklanacak reform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak. Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak. Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.

ACİLİYET ŞARTI

Reform paketiyle başta bakanlıklar ve kamu kurumları olmak üzere harcamalarda israftan kaçınılması, ödeneklerin etkili ve yerinde kullanılması sağlanacak. Paketle birlikte kurumlar, acil ve zaruri durumlarla projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapmaması için yakından takip edilecek. Kamu harcamaları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda izlenecek. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak için belli periyotlarla harcama gözden geçirmeleri yapılacak.

VERİMSİZ HARCAMA

Bu sayede verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu ödeneklerin öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Kamu yatırımlarında tasarruf sağlamak amacıyla kamu ihale ve sözleşme süreçleri tamamen yenilenecek. Böylece ihale süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetin arttırılması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor.