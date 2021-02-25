Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde "Önümüzdeki salı günü tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah ekonomik reform paketini açıklayacağız." ifadelerini kullandı. "Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Ekonomik reform paketinde neler var? Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik reform paketini açıklayacağını duyurmasıyla gözler reform paketine çevrildi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paketin açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi paylaştı. Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik reform paketinde neler var?

EKONOMİK REFORM PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

EKONOMİK REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Ekonomi alanında yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çerçeve bir yatırım kanununun çıkarılması da bekleniyor. Reformlar kapsamında Borçlar Kanununda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.