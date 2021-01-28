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Ekonomik güven endeksi ocakta arttı

28 Ocak 2021 Perşembe - 10:41 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 10:41

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi  verilerini açıkladı.
 
Endeks bu dönemde, Aralık 2020'ye göre yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine  çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven  endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Tüketici güven endeksi, geçen aya göre ocakta yüzde 4 yükselerek 83,3,  hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,9 artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim  (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,3 azalarak 109, perakende ticaret  sektörü güven endeksi yüzde 0,1 düşerek 108,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde  5,2 azalarak 84,2 değerine indi.
 
Sektörel güven endekslerinin hesaplanmasına kaynak olan işyeri eğilim  anketleri kapsamında yapılan uygulama değişikliklerine bağlı olarak sektörel  güven endeksleri ve alt endekslerinde yapılan ana revizyon, ekonomik güven  endeksinde ana revizyona neden oldu. Bu kapsamda 2020 ekonomik güven endeksi,  hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat  sektörü güven endeksi değerleri revize edildi.

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