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Ekonomik güven endeksi belli oldu

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 10:25

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 3,3 artarak 98,9 değerini aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi  verilerini açıkladı.
 
Buna göre, endeks şubatta 95,8 iken martta yüzde 3,3 artarak 98,9  değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat  sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan  kaynaklandı.
 
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre martta yüzde 2,5 yükselerek  86,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 artışla 110,2, hizmet sektörü güven  endeksi yüzde 5,1 artarak 105,5, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2  yükselişle 109,2 değerini aldı.
 
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 azalarak 79,8 oldu.
 
  
 

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