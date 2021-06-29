29 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.357 -1.15 EURO 10,3930 0.22
USD 8,7180 0.40 ALTIN 496,000 -0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekonomik güven endeksi açıklandı

29 Haziran 2021 Salı - 10:08 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 10:14

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 92,6 iken, haziran ayında yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi.


Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 5,6  artarak 97,8 değerini aldı. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven  endeksi verilerini açıkladı.
 
Buna göre, endeks mayısta 92,6 iken haziranda yüzde 5,6 artarak 97,8  değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim  (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven  endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
  
 Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 5,8 artarak  81,7, reel kesim güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 109,8, hizmet sektörü güven  endeksi yüzde 6,2 artışla 108,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde  4,8 artarak 105,7 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 yükselerek 82,4  değerine ulaştı.
 

ETİKETLER

Ekonomik güven endeksi ekonomi TÜİK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.