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Ekonomik güven endeksi açıklandı

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 10:19 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 10:19

Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 92,6 değerini aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi  verilerini açıkladı.
 
Buna göre, endeks nisanda 93,9 iken, mayısta yüzde 1,3 gerileyerek  92,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim  (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki  düşüşlerden kaynaklandı.
 
Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya aya göre yüzde 3,6 azalarak  77,3, reel kesim güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,1, hizmet sektörü güven  endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde  2,1 azalarak 100,9 değerini aldı.
 
 İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 79,6 oldu.
 
  
 

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