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Ekonomik güven endeksi açıklandı

29 Nisan 2021 Perşembe - 10:11 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:12

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken, Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü.


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