30 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.130 -0.48 EURO 8,2090 -0.36
USD 6,9820 0.12 ALTIN 439,210 -0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekonomik güven endeksi açıklandı

30 Temmuz 2020 Perşembe - 10:12 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi


Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.
 
Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2020
 

ETİKETLER

güven endeksi ekonomi TÜİK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.