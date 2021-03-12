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Ekonomide yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeleri duyurdu...

12 Mart 2021 Cuma - 15:05 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reform paketini İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı.
Erdoğan, "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reform paketini İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak.
 
Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz. 
 
 
Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik. 
 
İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş  dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz.
 
İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle  ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.
 
Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline  getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.
 
 
Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri  olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.
 
Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü  koruyor.
 
Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin  kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük  ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır.
 
Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de  etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının  hem de yeni yönetim sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun  sağlıktan üretime güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı  başarıyla verdik.
 
 
(Salgınla mücadele) Türkiye'nin her türlü  farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya  gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri  arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve  Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.
 
Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı  olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı  olarak değerlendiriyoruz.
 
Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun  gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler  getiriyoruz.
 
Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve  yapısal politikalar oluşturuyor.
 
 
Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik  yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi mutlaka ama  mutlaka yakalayacaktır.
 
Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon,  finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.
 
İstikrarı sürdürmek için makro politikalar  yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart.
 
İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu  maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.
 
Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının  güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması,  rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza  aldık.
 
 
Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri,  kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi  hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.
 
Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık  ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine  gidiyoruz.
 
Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor, diğerlerini kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine Meclis kapsamına alıyoruz.
 
 
850 BİN ESNAFA MÜJDE 
Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
 
İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu  idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata  geçiriyoruz.
 
Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve  ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.
 
 
Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek  bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.
 
Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi  yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının  oluşmasını hedefliyoruz.
 
Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi  üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.
 
Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz.  Bunun için Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine  Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz
 
Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi  aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.
 
 
Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak  ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.
 
Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını  kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.
 
7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi  uygulamasını başlatıyoruz.
 
Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları  sorunları da reform kapsamına aldık.
 
Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme  geçiyoruz.
 
Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve  haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.
 
Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme  İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.
 
 
Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla  mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına  ulaşmaktır.
 
Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete  geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya  kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.
 
Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini  ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken  uyarı sistemi kuruyoruz.
 
Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat  dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları  geliştiriyoruz.
 
İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin  düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla  tamamlıyoruz.
 
 
Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek,  gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni  tesis ediyoruz.
 
Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar,  gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.
 
Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün  geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü  koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz.
 
Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının  kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin  rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere  uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını  süresiz hale getiriyoruz.
 
 
Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini  şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da  iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz.
 
Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim  mekanizması kuruyoruz.
 
Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de  bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin  toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz.
 
Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını  oluşturacak adımları atıyoruz.
 
Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek  için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.
 
Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek,  bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı  sağlıyoruz.
 
 
Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz.  İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın  tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri  ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü  desteklemektir.
 
Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü  bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz.
 
Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi  amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.
 
Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü  bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu  teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan  ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri  veriyoruz.
 
 
Doğalgaz piyasasını yeniden yapılandırarak, bu alanı  rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.
 
Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde  uygulamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını  genişletiyoruz.
 
Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz.  Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı  tamamlıyoruz.
 
İhraç ürünlerimizin daha hızlı ve daha düşük maliyetle  pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz.
 
Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak  amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri  yükseltiyoruz.
 
Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi  Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi  kullanabilecektir.
 
 
Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi  Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi  kullanabilecektir.
 
Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en  fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir.
 
Üretken yatırımların artmasını sağlamak için  özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.
 
Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek  amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı  Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur.
 
Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve  verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını  belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat  oluşturuyoruz.
 
 
Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan  firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.
 
Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle  uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler  yapıyoruz.
 
İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti  kolaylaştıracak uygulamaları da hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette  haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği  mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.
 
Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform  takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.
 
Paylaştığımız ekonomi reformları ve geçen hafta  açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planı gibi belgeler, hedeflerimize ulaşmamızı  kolaylaştıracak atılımlardır.
 
Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır.  Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.
 
Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır.  Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine  göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı  sürdüreceğiz.
 
 

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