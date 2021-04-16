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Ekonomide müthiş gelişme: İki günde peş peşe yeni rekor

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 19:24

Ekonomide müthiş gelişme. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1422 giriş, 1329 çıkış ile 28-29 Mart’ta en yüksek giriş çıkış rakamının yakalandığını belirterek "Dün itibarıyla 1438 tır girişi sağlanmış, biz artık kendi rekorlarımızı ihracatta olduğu gibi giriş çıkışlarda da kırmaya devam edeceğiz." dedi.


Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında,  mart ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1422 giriş, 1329 çıkış ile 28-29 Mart  günlerinde en yüksek giriş çıkış rakamının yakalandığını söyledi. Dün itibarıyla  bu rakamın da yeni bir rekorla egale edildiğini vurgulayan Pekcan, şunları  kaydetti:
 
"Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaların yavaş yavaş meyvelerini vermeye  başladığını da görüyoruz. İşte görüyorsunuz artık kuyruklar filan kalmadı Allah’a  şükür. Mart ayında Kapıkule Sınır Kapımızdan 1422 giriş, 1329 çıkış ile 28-29  Mart’ta en yüksek giriş çıkış rakamını yakalamıştık 2751 tır olarak ama dün  itibarıyla 15 Nisan’da 1438 tır girişi sağlanmış, biz artık kendi rekorlarımızı  ihracatta olduğu gibi giriş çıkışlarda da kırmaya devam edeceğiz Allah’ın  izniyle. Mart ortalamasına baktığımız zaman 1230 tır girişi ve 1152 tır çıkışı  mevcut. Buna göre baktığımızda 2017-2018 senesinde bu rakamlar 750-800 adetti,  günlük rakamlar. Şu anda biz bunu, günlük giriş çıkış sayısını 2017-2018  rakamlarına göre Mart 2021’de yüzde 54 artırdık, çok şükür. Bunlar çok önemli  rakamlar. Ayrıca bu giriş çıkış sayılarıyla da bir tırın işlemini bir dakika 20-  25 saniyede gerçekleştirdiğimizi görüyoruz."
 
Basın toplantısı sonrası yetkilerden brifing alan Bakan Pekcan,  Kapıkule gümrük sahasında incelemelerde bulundu. Gümrükte görev yapan narkotik  dedektör köpeklerini seven, Kapıkule Kontrol Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan  Pekcan, programını tamamlaması sonrası kentten ayrıldı.
 

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