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Ekonomide heyecanlandıran açıklama: Müthiş rakamlar geliyor

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 19:47 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 19:47

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." dedi.


İş Bankası tarafından Dünya Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen, İş'le  Buluşmalar Toplantısı'nın 43'üncüsü, "Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye'yi  Geleceğe Taşımak" başlığıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.
 
Toplantıda açıklamalarda bulunan Gülle, göreve geldiği günden bu yana  gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.
 
Salgın döneminde dijital dönüşüme başarıyla uyum sağladıklarını dile  getiren Gülle, tüm işleri dijital platformlara taşıdıklarını, 60 sanal ticaret  heyeti ve 10 civarında sanal fuar düzenlediklerini söyledi.
 
Gülle, TİM Mobil Aplikasyonu, İhracat Radarı ve Alo TİM Çağrı Merkezi  hizmetleri sayesinde ihracatçıların ihtiyaçlarını çağın gerekliliklerine uygun  şekilde yanıtladıklarını kaydederek, göreve geldiklerinde 63 bin seviyelerinde  olan ihracatçı sayısının 100 bini aştığını, her ay en az 1.500 yeni ihracatçıyı  bu aileye kattıklarını anlattı.
 
TİM ile THY arasında lojistik konusunda imzalanan protokole ilişkin  bir soru üzerine Gülle, ihracatta lojistiğin öneminden, rekabette de hava  kargonun sunduğu avantajlardan bahsetti.
 
Salgın sürecinde Turkish Cargo ile yaptıkları ihracatla ilgili bilgi  veren Gülle, "THY ile imzaladığımız hava kargo protokolü kapsamında 36 ülkede  yüzde 40'a varan oranlarda indirim sağlanıyor. Bu indirim oranı ülkelere göre  değişiyor. Bu anlaşma, hedef pazara ürünlerimizi ulaştırma konusunda bize ciddi  avantaj sağlıyor." açıklamasında bulundu.
 
Gülle, yıllık ihracat hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu  anımsatarak, salgın sürecinde bir hub haline gelen Türkiye'nin ihracatına  büyükelçilerin katkısından bahsetti.
 
"Mart ihracatında müthiş rakamlar çıkacak"
 
İsmail Gülle, TİM'in kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerinden  bahsederek, kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın  istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum  kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduklarını  söyledi.
 
TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde 150'yi aşkın kadın girişimciyi  desteklediklerini, destek verdikleri kadın girişimcilerin 1.000'i aşkın kişiye  istihdam sağladığını dile getiren Gülle, 2019'da destek sundukları kadın  girişimcilerin 12 milyon dolarlık ihracata imza attığını anlattı.
 
Gülle, ihracatta bu yıla çok güzel başladıklarını belirterek, "Mart  ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam  çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." diye konuştu.
 
Ham maddedeki fiyat artışlarına değinen Gülle, şu açıklamalarda  bulundu.
 
"Dünyada ciddi bir para fazlası var. Bütün emtialar artıyor. Bu durum  bizim de ihracatta birim fiyatlarımızı artırma konusunda ciddi katkı sağlayacak.  İhracatta kilogram başına düşen değerde biraz aşağıdayız. Bu rakam yatırımlarla  yükselecek. Son dönemde cep telefonu üretimi gibi teknolojik yatırımlar, savunma  sanayisinde atılan adımlar bizi cesaretlendiriyor."
 
"Yeşil dönüşüm KOBİ'lerin rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç"
 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu  Başkanı Orhan Turan ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de KOBİ'lerin, toplam  çevresel etkinin önemli bir kısmını ürettiğini söyledi.
 
KOBİ'lerin, Yeşil Mutabakat ve döngüsel ekonomi odaklı bir dönüşüm  konusunda mali kaynak eksikliği, müşteri talebi ve karlı olmayacağı endişesi  taşıdığını dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bununla birlikte KOBİ'ler, düşük karbonlu ekonomiye geçişte, kaynak  verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları ile yeşil dönüşümün katalizörü olma  potansiyeli de taşıyor. Dijitalleşme gibi yeşil dönüşüm de KOBİ'lerin  rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç. KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm  yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci hızlandıracak destek ve  teşvikler ile birlikte ele alınmayı gerekli kılıyor. KOBİ'lerin eko-tasarım ve  dijitalleşme kanalları ile eğitim ve beceri seviyelerini artırmak, başarılı olan  en iyi uygulamalardan ders alabilecekleri platformları oluşturmak, endüstriyel iş  birliklerinde farklı paydaşlar ile birlikte çalışmaya yönlendirmek gerekiyor."
 

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Türkiye İhracatçılar Meclisi İsmail Gülle lojistik
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