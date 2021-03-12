Ekonomi reformunu uzmanlar yorumladı! 'Etkisini bu yıl içinde göreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin dört temel üzerine oturtulacağını belirten Erdoğan bu maddelerin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olacağını açıkladı. Peki uzmanlar ekonomi reformu için ne dedi? Prof. Dr. Sefer Şener ve Prof. Dr. Kadir Tuna CNN Türk canlı yayınında konuyu yorumladı...

CNN TÜRK canlı yayınına katılan uzman isimler Prof. Dr. Sefer Şener ve Prof. Dr. Kadir Tuna Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"BEKLENTİLERİN TAMAMI KARŞILANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Yeni reform paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Beklentilerin tamamı karşılanmış görünüyor. Kobilere yansıyan hem makro hem de mikro boyutlardaki düzenlemeler dikkatimi çekti. Reformların uygulanması çok önemli. 3’er aylık dönemlerde bu uygulama denetlenecek.

5. ve 6. bölgelere ilk etapta ucuz kredi getirilmesi 850 bin kişiyi ilgilendiren vergiden muaf tutulması halka yansıyacak kısmı. Bundan önceki paketler makro verilere dönüktü. Bunun en büyük farkı halka yönelik bir paket. Uygulanması çok daha önemli. Cumhurbaşkanı 3'er aylık dönemlerde denetleneceğini bildirdi. Reform paketi yapıyorsanız nasıl uygulanacağını da ortaya koymanız gerekiyor.

Kamunun topladığı kaynakları doğru yatırımlarla buluşturması mümkün hale gelecek. Araç alımlarında standardın oluşması birçok kurumun o kaynakları kullanması önem arz ediyor. Kamu ihale sistemi denetlenebileceğinden bahsediliyor.

İthalata dayalı değil de katma değerli yerli yatırım yapmak gerekiyor. Turizm gelirlerinin düştüğü bu dönemde yerli yatırımlar önemli. Merkez Bankası 'nın hedefi enflasyonu tek haneye indirmek. Halkın gelir düzeyini artırmak gerekiyor.

İthalata dayalı değil de katma değerli yerli yatırım yapmak gerekiyor. Bundan sonra hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcıya reformlarla sağlarsanız yatırım artar. İstihdamda neler yapacağımız da önemli. Bir pandemi süreci atlattık. Bu dönemde küçük esnaf kapalı kaldı. Yani hem yapısal olarak sorunlar gideriliyor hem de kurumsal hafızayı güçlendirecek çözümler getirmek gerekiyor.

Yeşil enerji ile ilgili destekler gelecek. Dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar getiriliyor. Özellikle BES’in artırılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu reform hareketleri güzel ama uygulama kısmına bakmak lazım.

"ETKİSİNİ BİR YIL İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Yeni reform paketiyle ilgili Prof. Dr. Kadir Tuna ise şu ifadeleri kullandı:

Hem şeffaflık hem de hesap verilebilirlik artacak. Özellikle hesap verilebilirlik artması yabancı yatırımcı için önemli. Araç alımı da dahil olmak üzere kamuda satın almak standart hale geliyor.

Paketin başlıkları çok geniş. Yeni istihdam yaratacak destekler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği gibi biz bunu büyüme ve istihdam tarafında kısa vadeli göreceğiz. Bu reformların etkisini bu yıl içinde kısa vadede göreceğiz. İstihdamın büyüme tarafı da önemli.