850 bin esnaf gelir vergisi ödemeyecek! Tarih belli oldu...
Milyonlar bekliyordu, bakan duyurdu tarihler belli oldu... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık" dedi. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır... İşte tarihler...