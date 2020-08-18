Ekonomi Kurulu toplantısı ne zaman? Ekonomi Kurulu toplantısının gündemi ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini gerçekleştirecek. Peki, Ekonomi kurulu toplantısı ne zaman? Ekonomi Kurulu toplantısının gündeminde hangi konular var? İşte Ekonomi kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası BDDK , SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

EKONOMİ KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek.

İSTİHDAM, TEŞVİK VE DESTEKLER İLE İLGİLİ YENİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, dövizdeki dalgalanma, corona virüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.