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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun yarın yapılacak ilk toplantısı ertelendi

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 20:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ilk toplantısı ertelendi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacağı belirtilen toplantıya,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş  ve ilgili kurumların yetkililerinin katılacağı açıklanmıştı.
 
Kurul üyesi de olan bazı bakanların, kontrol altına alınarak büyük  ölçüde söndürülen orman yangınları nedeniyle sahada faaliyetlerinin devam etmesi,  Kurul'un ilk toplantısının da tam katılımla gerçekleştirilmesinin arzulanması  nedeniyle toplantının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'da Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe giren EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel  ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024  dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları  değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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