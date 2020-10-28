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Ekonomi Güven Endeksi açıklandı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu. Eylül ayında 88.5 olmuştu.


Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi  verilerini açıkladı. 
 
Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı.  Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende  ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8  artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7  değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini,  inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.
 
Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine  düştü.

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Ekonomi Güven Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı
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