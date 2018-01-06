Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye dimdik 'elif' gibi ayakta

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen "İl Koordinasyon ve Muhtarlarla İstişare" toplantısında konuştu. Türkiye'nin ekonomide gerçekleştirdiği büyümeye dikkati çeken Zeybekci, tüm algı operasyonları ile yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dünyanın parmak ısırarak izlediği başarının Türk mucizesi olduğunu ifade etti.

Zeybekci, yurt dışı seyahatlerinde "Türkiye'nin Ekonomi Bakanı geldi" denildiğinde insanların bakışlarının farklılaştığını, imrenerek baktıklarını ve kendilerine "Nasıl yaptınız?" diye sorduklarını aktardı.

Türkiye'nin büyümede dünyada 1 numara, yurt dışında gerçekleştirilen projelerle de dünyada 2 numara olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "370-380 milyar dolara geldi yurt dışında yaptığımız projelerle beraber. Türkiye 2017'de bir büyüme ve ihracat destanı yazdı." dedi.

"Millet galip gelecek"

Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarıyı tersine çevirmek için dünyanın her yerinde hainlerin fitne çıkarmaya çalıştığını ve vatana, bayrağa kastedenlerin buldukları her fırsatta ihanet etmeye devam ettiklerini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Fransa'ya giderken dedim ki 'Muhtemelen birileri yazıp verecekler birinin eline bir şeyi. O metni de orada birisi okuyacak.' Derken, dün bir hain çıktı dedi ki 'Filan tarihte MİT tırlarıyla Suriye 'ye silah göndermekten dolayı pişman mısınız?' O soysuzlar, hainler, o aklını ve ruhunu bir yerlere peşkeş çekmiş olanlar hakim, savcı, asker kılığında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın giden tırlarını durdurup ellerinde kameralarla onları çekip dünyaya peşkeş çeken ve dünyaya deşifre etmeye çalışan o hainler ve soysuzlar asıl utanması gerekenler. O soysuz diyor ki 'Teröristlere gönderdi.' Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi cevabına da verdi.

Onlar hesaplarına devam edecek. Zordur 'elif' olmak, dimdik ayakta yusyuvarlak dünyada. Türkiye dimdik 'elif' gibi ayaktadır. Elif gibi ayakta oldun mu bütün okların ve mızrakların ve bütün kem gözlerin sözlerin hedefinde olursun. Öyle zaten. Hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle bu millet galip gelecek."