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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'kripto para' uyarısı

25 Ocak 2018 Perşembe - 18:08 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 18:14

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kripto paralara ilişkin, "Riskine kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta  Bloomberg HT'nin canlı yayınına katıldı.
 
Özel sektör yatırımlarının çok güçlü şekilde bu yıl realize edilmeye  başlanacağının görüleceğini belirten Zeybekci, "Gerçekten yatırımı yapmak isteyen  varsa, bizde çok enstrüman var. Bölgesel teşviklerin dışında ikinci bölge olsa da  üçüncü bölge olsa da gerek görünen yerde en üst düzeyden teşviklerimizi  veriyoruz." ifadelerini kullandı. Zeybekci, Cazibe Merkezleri Pogramı'nın 2 milyar liralık bütçesinin  talep gelmesi halende 5 milyara kadar çıkabileceğine işaret ederek, "Ama orada  tabii ki haksız rekabet yapmamak için de 6'ncı bölge teşviklerimizin üzerine artı  bazı şeyler ilave ederek 23 tane ilde, 23 tane ilin organize sanayi bölgelerinde  yapılmak kaydıyla vermiş olduğumuz destekler var." diye konuştu.
 
Çelik fiyatlarındaki artış üzerine gümrük vergilerinin sıfırlandığını  ve bunun da olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını anlatan Zeybekci, böylece  sanayicinin haksız maliyetlere katlanmasının önüne geçtiklerini söyledi. Zeybekci, sektörü haksız rekabetten korumak için hassas olduklarını da  ifade ederek, "Türkiye'ye bazı ülkelerden sektörümüze zarar verebilecek girişlere  de müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Blokckchain ve Bitcoin'e yönelik görüşlerinin sorulması üzerine ise  Zeybekci, şunları kaydetti:
 
"Blockchain ayrı bir şey hakikaten, bazı kurumlar, kuruluşlar,  devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı bir trend başladı  ve yaşanıyor. Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde  realize edilecek. Ama Bitcoin'in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında  hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç  kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı  bir para üretmek, bu mantığa uygun bir para üretmek, Bitcoin'i üretmek çok  tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım.  Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama  maalesef tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir  sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global bir saadet zinciri olarak  görüyorum hala. Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla  bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak  dursunlar."

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