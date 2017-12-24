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Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 15:39 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 15:39

Azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi sürecinde ekmekle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ekmeğe ilişkin tarife belirlenirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sürece dahil olacak.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tacir ve Sanayiciler  Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri  Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında ilgili oda  yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve  ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate  alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve  Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulmasından sonra yapılacak ilk toplantıda oda  meclisinin onayına sunulacak.

Öte yandan, konuya ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları  Konfederasyonunun, "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat  Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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