Ekmek beyne zarar veriyor! Baş dönmesi...

Baş dönmesi, denge kaybı ve sakarlık beyninizin ekmek yüzüden hasar gördüğünün bir işareti olabilir. Uzmanlar, sık karşılaşılan bu semptomların ekmekte bulunan glüten reaksiyonuna bağlı olabileceğini söylüyor. Glüten ataksisi adı verilen durum bağışıklık sisteminin beyne saldırması sonucu ortaya çıkıyor ve hastalar konuşma ve yürüme güçlüğü gibi felç benzeri semptomlar yaşayabiliyor.

Baş dönmesi, sakarlık, denge kaybı ve düşmeler milyonlarca kişiyi etkileyen endişe verici yaygın septomlar arasında geliyor.

Uzmanlar, pek çok kişide görülen bu semptomların ekmek, makarna ve tahılda bulunan bir protein olan glütene karşı yaygın bir reaksiyondan kaynaklandığını söylüyor.

Gluten ataksi adı verilen durum, bağışıklık sisteminin gıdalardaki glütene tepki olarak beynin bazı kısımlarına saldırdığında ortaya çıkıyor. Daily Mail'in haberine göre, Gluten ataksisi yaşayan ağır vakalarda, hastalar konuşma güçlüğü, yürüme ve hatta felç gibi felç benzeri semptomlar yaşayabilir.

BEYİNDE KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLİR

Gluten ataksisi çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılıyor ancak tedavisi glütensiz bir diyet uygulamaktan geçiyor. Erken tespit edilirse, glüten içeren yiyecekleri kesmek semptomları tersine çevirebilir. Ancak tedavi edilmezse, ağır vakalarda kalıcı beyin hasarına neden olabilir ve yaşam boyu felç durumuna yol açabilir.

Sheffield NHS Eğitim Hastanesi'ndeki nörologlar, dakikalar içinde tanı koyabilen basit bir kan testi geliştirdiler.

Test, hastaların glüten içeren yiyecekleri yedikten sonra bağışıklık sistemleri üzerinde etkisini ortaya çıkarabilecek kandaki proteinleri tespit ediyor.

GLÜTEN ATAKSİSİ NEDİR?

Gluten ataksisi, bağırsakta ağrılı iltihaplanmaya neden olan glütenle ilişkili çölyak hastalığına benzer semptomlar ortaya koyan bir sorundur.

Çölyak hastalarının glüten ataksisine yakalanma olasılığı sağlıklı bireylerden 16 kat daha fazladır ve bu iki sorunun aynı genetik hatadan kaynaklandığı düşünülmektedir.

UZMANA DANIŞMADAN GLÜTENİ KESMEYİN!

Ancak uzmanlar, herhangi bir bağırsak semptomu yaşamadan glüten ataksisine maruz kalmanın mümkün olduğunu söylüyor. Glütensiz diyetin vakaların yüzde 80'inde, hastalığı ortadan kaldırılmasa bile, semptomları önemli ölçüde azaltığı tespit edildi.

Uzmanlar, hastaların glüten ataksisinden muzdarip olduklarından şüphelenmeleri durumunda mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, glüten yememenin yanlış negatif test sonuçlarına yol açabileceğini bir doktorla konuşmadan diyetlerinden glüteni kesmemelerinin hayati olduğunu söylüyorlar.