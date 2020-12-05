Ekmek almak serbest mi? Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gidilir mi, fırınlar açık mı? Ekmek almaya çıkmak yasak mı?

Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gidilir mi? Koronavirüs önlemleri kapsamınsa sokağa çıkma yasağının başlaması vatandaşların temel ihtiyaçlarını alıp alamayacaklarını sorgulamasına neden oldu. Bulaşma riskini azaltmak, salgını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan yasakta pek çok iş yeri de kapalı olacak. Peki, ekmek almaya çıkmak serbest mi, yasak mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanınca, vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde belirtilen hangi hallerde sokağa çıkmanın mümkün olduğunu sorguluyor. Ekmek alıp alınamayacağının yasak kapsamında olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ekmek almak serbest mi? Ekmek almaya çıkmak yasak mı değil mi? Sokağa çıkma yasağından ekmek almaya gidilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EKMEK ALMAYA GİDİLİR Mİ?

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre;

Hafta sonu boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.