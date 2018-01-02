02 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.248 1.66 EURO 4,5310 -0.44
USD 3,7550 -0.70 ALTIN 158,480 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekmeğin gramı artıyor israfın önüne geçiliyor

02 Ocak 2018 Salı - 7:09 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 7:09

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle ekmekte yeni dönem başladı.


Ekmek çeşitlerinin en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirtti.

ETİKETLER

ekmek ekmek kaç gram ekmek kaç gram olacak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.