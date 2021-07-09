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Ekmeği bölünce şok oldu! ‘Çekiyorum ama çıkmıyor’

DHA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 17:48 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 17:48

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, ekmeğin içinden çıkan maddeyle şok yaşadı. O anları videoya çeken ve “Çekiyorum ama çıkmıyor” diyen vatandaş, olayla ilgili şikayette bulundu.


Emirdağ ilçesi Suvermez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırından ekmek alan Mustafa Avcı, iddiaya göre kahvaltı yaparken kestiği ekmeğin içinde iplik olduğunu gördü. 
 
"FIRINDAN ALDIĞIM EKMEKTEN İP ÇIKTI" 
 
Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, "Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ Suvermez yolundaki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim" diye tepki gösterdi. 
 
 
 
ŞİKAYETTE BULUNDU 
 
Mustafa Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. 
 

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