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Ekmeğe zam yapılacak mı? İptal kararı geldi

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 17:36 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 18:02

Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itirazın komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini bildirdi.


Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak  istenen zam oranına itirazın komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret  Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini bildirdi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide  fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince  valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin  iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:
"Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine  yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy  çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen  tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."

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