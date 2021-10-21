Ekmeğe zam geldi mi 2021? İstanbul'da ekmeğe zam 2021!

İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi? İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2.5 lira olması isin başvuruda bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası talebi değerlendirirken kararı beklemeyen fırınlar ekmeğe erkenden zam yapmaya başladı.

İstanbul Fırıncılar odası ekim ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısı oda merkezimizde gerçekleşti. Un fiyatları, Enerji maliyetleri, Fırınlarda Kalifiye Personel eksikliği gibi nedenlerden dolayı Oda Yönetim Kurulu bu maliyetlerin üretime yansıtmanın zorunlu hale geldiğini belirterek, ilgili kurumlara esnafın taleplerini defaten bildirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı ve zam talebi için tekrar başvuru yapıldı.

İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu’nun talebi değerlendiriyor. Ancak bazı fırıncılar kararın tebliğ edilmesini beklemeden ekmeğe erkenden zam yapmaya başladı.