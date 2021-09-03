Ekmeğe zam! 2.5 lira...

Ekmeğe zam yapıldı. İstanbul'da bazı ilçelerdeki fırınlar ekmeği 2.5 TL'den satmaya başlayınca zam tartışması başladı. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 5 ilçede fırınların gramajı 270'e çıkarak ücreti 2,5 lira yaptığını açıkladı.

İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer Beşiktaş , Üsküdar ve Beykoz 'da bir çok fırın ekmeği 2 yerine 2,5 liradan satmaya başladı. İlçeler ve fırınlar arasındaki fark tartışmalara neden oldu. Ekmeğe gizli zam yapıldığı iddiaları üzerine İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir açıklamada bulundu. Demir, 1 Eylül itibariyle, 2 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajının 270 grama fiyatının ise 2.5 TL'ye yükseltildiğini söyledi.

"1 EYLÜL'DE BU UYGULAMAYA GEÇTİK"

Hasan Demir, "Ekmeği 50 gram büyüttük bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül'de bu uygulamaya geçtik" dedi.

"ZAM İSTİYORUZ"