Ekmeğe gizli zam! Ekmek fiyatları...

Ekmek fiyatına zam mı yapıldı? İstanbul Valiliği fırınları mercek altına aldı. " gramaj-fiyat " denetimi yaptı. O denetimlerde ise İstanbul’un bazı ilçelerinde esnafın resmi olmayan fiyat tarifeleri uyguladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine CNN TÜRK muhabirleri de sahaya indi farklı ilçelerden ekmek aldı. Bakın kaç gram ekmek kaça satılmış...

İstanbul Valiliği "gramaj- fiyat" denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;

200 gr. ekmek 1.50

250 gr. ekmek 1,87

270 gr. ekmek 2,00 TL

CNN TÜRK muhabirleri de sahaya indi farklı ilçelerden ekmek aldı. Tüm muhabirler ekmeği 2 liradan aldı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında.

EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM