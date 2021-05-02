02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Eklem ve kaslarımı çürümüş gibi hissetim"

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 17:00 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:02

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.


Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp  görevlerine dönen Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve İl Müftü Yardımcısı  Nazife Sağlamoğlu, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. 
 
Bilgili, AA muhabirine, kırgınlık, şiddetli baş ve kas ağrısı  şikayetleriyle gittiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19  testinin pozitif çıktığını söyledi.
 
Bunun üzerine evde karantinaya girerek tedavisine başlandığını aktaran  Bilgili, 3 gün sonra sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Eğitim ve  Araştırma Hastanesine kaldırıldığını, burada yoğun bakım servisine alındığını,  solunum desteği verilerek 10 gün tedavi gördüğünü belirtti.
 
 Yoğun bakımın ardından da serviste 10 gün tedavi olduğunu dile getiren  Bilgili, bu süreçte çok zorlandığını anlattı. Hastalığa yakalananların işin ciddiyetini daha iyi anladığını aktaran  Bilgili, şöyle konuştu:
 
 "Psikolojik olarak hiçbir sıkıntım olmadı. Yoğun bakım sürecinin ilk  3-5 günü ölümle burun burunaydım. Allah'a hamdolsun bilincim açıktı. Yoğun  bakımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Hamdolsun Rabb'imize, daha yiyecek ekmeğimiz  var. Sağlığımıza sıhhatimize kavuştuk. Vatandaşlarımız bu işi pek ciddiye  almıyor. Başa gelen biliyor bunu. İlla herkesin başına gelmesi şart değil. Benim  bulunduğum yoğun bakımda ayrı kabinlerde 6 kişi vardı. Bilinci açık sadece ben  vardım. Onların acılarını, sızılarını ben duyuyordum. İlla buraya düşmemiz,  burada ağrı, sızı, hastalık çekmemiz şart değil."
 
Bilgili, hastanede kaldığı süre içinde sağlık çalışanlarının  Kovid-19'la mücadelede ne kadar fedakarlık gösterdiğine şahit olduğunu  belirterek, herkesten maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini  istedi.
 
"Eklem ve kaslarımı çürümüş gibi hissetim"
 
 İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu da baş, eklem ve kas ağrısı ile  mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin  pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdiğini ifade etti.
 
Hastalık süresince zor günler yaşadığını ve Kovid-19'u evinde 14  günlük tedaviyle atlattığını belirten Sağlamoğlu, şunları kaydetti:
 
"İnanılmaz bir baş ağrısı yaşadım. Sanki tepeniz uçacakmış gibi bir  baş ağrısı yaşadım. Eklem ve kaslarımı çürümüş gibi hissetim. Belki insan  yaşamadan önce biraz daha hafife alıyor, tedbirler noktasında ihmalkar  davranabiliyor ama yaşadıktan sonra ben o hassasiyeti çok daha fazla göstermeye  başladım. Zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde dışarıya çıkmamaya başladım. Yaşayınca  insan çok daha fazla hassasiyet gösteriyor."
   
Sağlamoğlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin hem  dinen hem de insanlığa karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

eklem kas covid
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.