15 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekipler Taksim’de sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı!

İHA |  15 Kasım 2020 Pazar - 17:04 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 17:04

Taksim’de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti.


Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.
 
Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin ‘Neden sigara içiyorsunuz?’ sorusuna "Bilmiyordum, şu an öğrendim” cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü.
 
Sigara yasağının ardından İstiklal Caddesi'nde denetim yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti.
 

ETİKETLER

Taksim sigara yasağı sigara kullananlara ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.