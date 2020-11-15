İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Sanayi Mahallesindeki hurdacıda arama yaptı. 19uncu yüzyıla ait Osmanlı döneminde gemilerde kullanılan 2,5 metre uzunluğunda çapa ve namlu kısmı 26 santim, dip kısmı 46 santim olan 2,5 metre uzunluğunda top ele geçirildi. Top ve çapa, Müze Müdürlüğüne teslim edildi. İş yeri sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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Ekipler şaşkın! Tarihi top ve çapa, hurdacıdan çıktı
DHA | 15 Kasım 2020 Pazar - 0:25 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 0:25