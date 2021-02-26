Ekipler harekete geçti! Sis bombası kullanılarak yakalandı

Olay, dün öğle saatlerinde, Çan'ın Hacıkasım köyünde meydana geldi. Alaatin Sunar ile akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre kavgaya dönüştü. İ.B., av tüfeğiyle Alaatin Sunar'ı vurdu. Sunar, hayatını kaybederken, İ.B. evine gidip, saklandı.