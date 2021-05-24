Ekip, Fadi'nin hayatını kurtardı ve Türkiye'ye getirdi!

TRT 1 dizisi 'Teşkilat', 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12'nci bölümüyle en çok izlenen yapım oldu.

'Teşkilat'; Total’de 10.54 izlenme oranı, AB’de 12.04 izlenme oranı, ABC1’de ise 12.70 izlenme oranıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yapım aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile beğeni toplarken, #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

GÜRCAN ORTADAN KAYBOLDU

Fadi’nin oğlu Amir’in bilgisayarından edinilen bilgilere göre, Fadi’nin büyük bir saldırının hazırlığında olduğu anlaşıldı. Üstelik Uzay’ın çalışmaları bu saldırının hedefinin MİT olduğunu ortaya çıkardı. Ekip derhal bu saldırı ile ilgili gerçeklere ulaşmak üzere harekete geçti. Ekibin planıyla zehirlenen Fadi, Leyal’den kurtulduğunu düşünüp seçim çalışmalarına devam ederken bir anda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Özel bir kliniğe alınan Fadi için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Görevlerini tamamlayıp Paris ’ten ülkeye dönmeye hazırlanan ekip, Gürcan’ın kaçmasıyla büyük bir şok yaşadı. Gürcan’ın ortadan kaybolması büyük risk oluşturunca, Hakkı ve Pınar, Gürcan’ın peşine düştü.

ŞİRKET, SERDAR’I HEDEFE KOYDU

Mete Başkan, MİT’e planlanan hain saldırıyı önlemek için Fadi’ye panzehir verilmesini ve derhal Türkiye’ye getirilmesini emretti. Fadi hastanede ölüm kalım savaşı verirken ekip onu hayatta tutmak ve ele geçirmek için zekice bir planla harekete geçti. Fadi’ye panzehir vermek için kliniğe sızan ekip sıradışı bir operasyonla Fadi’yi ele geçirdi. Fadi’nin Ankara ’ya götürülmesi için tahliye planı yapıldı. Şirket, Fadi’nin Filistin ’deki seçimi kazanması için bütün imkanlarını seferber etti. Şef’in yardımıyla Şirket’in tüm bağlantılarına Serdar’ın fotoğrafı gönderildi ve hedef gösterildi.

FADİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Gürcan’ın kaçma hayalleri kendisine yardım eden arkadaşının parasının peşinde olduğunu öğrenmesiyle son buldu. Zor durumda kalan Gürcan, ekibin yanına dönerek hayatını kurtarmak için kaçmaya başladı. Güvenli evde kimseyi bulamayan Gürcan, Pınar’a ulaşmak için Amir’in ofisine gitti. Ekip başarılı bir operasyonla Fadi’yi Türkiye’ye getirmeyi başardı.