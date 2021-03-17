Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Dün ameliyata alınan Olcayto’nun taburcu olduğu öğrenildi.
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Ekin Olcayto ölümden döndü! Hemen ameliyata alındı
17 Mart 2021 Çarşamba - 10:56 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 11:05