17 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.587 1.07 EURO 8,9360 0.14
USD 7,4960 0.15 ALTIN 418,200 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ekin Olcayto ölümden döndü! Hemen ameliyata alındı

17 Mart 2021 Çarşamba - 10:56 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 11:05

Sunucu Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü.


Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Dün ameliyata alınan Olcayto’nun taburcu olduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

ekin olcayto spiker mama kabı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.